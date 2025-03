Do wypadku doszło około godz. 10.30 w poniedziałek, gdy na teren posesji wjechał dostawczy renault master kierowany przez 44-letniego mężczyznę - przekazała podkom. Izabela Witkowicz ze złotowskiej policji.

Kierowca został zatrzymany . Był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, aby ustalić, czy był pod wpływem środków odurzających.

Tragedia, do jakiej doszło w Wielkopolsce, to kolejny przypadek potrącenia dziecka w ostatnim czasie.



W styczniu Interii opisywaliśmy sprawę potrącenia sześciolatka na przejściu dla pieszych w Piaskach niedaleko Grudziądza. Przytomne dziecko zabrano do szpitala. Sprawcą był 20-letni kierowca, któremu - z racji na charakter zdarzenia - odebrano uprawnienia.