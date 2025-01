Wypadek na przejściu dla pieszych. Auto uderzyło w sześcioletnie dziecko

Do zdarzenia doszło w piątek ok. 7:30 rano w miejscowości Piaski niedaleko Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie).

- 20-letni kierowca osobowego citroena, chcąc uniknąć najechania na tył pojazdu poprzedzającego, który zatrzymał się przed przejściem, ominął go tak niefortunnie, że potrącił chłopca, który przechodził właśnie przez to przejście - przekazał Interii asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.

Grudziądz. Potrącenie dziecka na pasach. Sprawa trafi do sądu

- Czekamy na informację o obrażeniach, by odpowiednio zakwalifikować to zdarzenie - dodał policjant. Jak wyjaśnił nie wiadomo, czy będzie to wypadek, czy kolizja, lecz bez względu na to - z racji na charakter zdarzenia - policjanci od razu odebrali kierującemu uprawnienia i skierują sprawę na drogę sądową.