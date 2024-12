Świętokrzyskie. Wypadek samochodowy. Nie żyje ksiądz

Do wypadku doszło we wtorek około 18.30. Droga przez kilka godzin była zablokowana, obowiązywały objazdy. Około godziny 23 dyżurny GDDKiA w Kielcach przekazał, że na miejscu zakończyły się działania służb. Droga ponownie została udostępniona do ruchu w obu kierunkach.