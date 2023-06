Śmierć Anny D. Minister Adam Niedzielski zleca pilną kontrolę

Tragiczna śmierć Anny D. Media: Szpitale nie chciały jej przyjąć

Z ustaleń wynika, że lekarz, który przeglądał wyniki 36-latki, skierował ją bezpośrednio do szpitala . Anna D. miała więc udać się do placówki w Pile. Tam jednak, jak czytamy, lekarze mieli problem z przekierowaniem pacjentki na właściwy oddział. Serwis informuje, że kobietą miano zająć się dopiero, gdy ta zemdlała na korytarzu , a lekarz, który ją badał, miał odesłać Annę do domu z zaleceniem terapii hormonalnej.

Śmierć Anny D. Sprawę bada prokuratura

Ostatecznie 36-latka miała wrócić do domu, a jej stan zaczął się drastycznie pogarszać. Do złego samopoczucia doszła gorączka. Kobieta zdecydowała się na powrót do szpitala, tam jednak znów miała zostać odesłana do domu ze skierowaniem na wizytę u alergologa. Do szpitala Anna miała zostać przyjęta dopiero 12 czerwca. Jak opisuje serwis, na pomoc było już jednak za późno.