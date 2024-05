Spór o pieniądze. Prezydent Kalisza zarobi więcej od Trzaskowskiego

Radny PO komentuje zarobki prezydenta Kalisza

- W Warszawie radni Koalicji Obywatelskiej , na prośbę prezydenta Trzaskowskiego, uchwalili wynagrodzenie na poziomie 80 procent maksymalnych stawek dopuszczalnych ustawą. Oznacza to, że prezydent Trzaskowski, zarządzając stolicą państwa, będzie zarabiał 18 300 zł brutto , a w Kaliszu prezydent Kinastowski prawie 20 tys. brutto miesięcznie - powiedział.

Prezydent Kalisza o swoim miesięcznym wynagrodzeniu

- Zarabiam adekwatnie do swojej funkcji i zaangażowania. Nie wiem, dlaczego rada Warszawy ustaliła Trzaskowskiemu wynagrodzenie na takim poziomie. Może to jest jakiś zabieg marketingowy przed planowaną jego kampanią wyborczą. Niech Grodziński spojrzy na siebie i swoich kolegów dyrektorów z PO, m.in. na dyrektora kaliskiego szpitala Radosława Kołacińskiego, który zarabia kosmiczne pieniądze. Niech szuka też oszczędności u siebie. Mój dobry wynik wyborczy (zwycięstwo w pierwszej turze - red.) predysponuje do tego, żeby moją pracę ocenić wysoko - oświadczył.