Umorzone przez prokuraturę śledztwo dotyczyło przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu uzyskania korzyści osobistej. W zamian za to funkcjonariusze mieli pomóc Sebastianowi M. - sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1 - unikać zatrzymania i odpowiedzialności karnej.

"Przesłuchani w charakterze świadków funkcjonariusze przedstawili spójny i korespondujący ze sobą opis przebiegu zdarzenia. Analiza całokształtu materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż czynności wykonane na miejscu samego zdarzenia jak i podejmowane przez funkcjonariuszy w toku śledztwa nie noszą znamion poplecznictwa ani też przestępstwa urzędniczego" - poinformował prokurator Piotr Skiba.

Prokuratura: Funkcjonariusze nie byli poddani naciskom

Prokuratura przekazała, że nie stwierdzono też "zaistnienia nacisków czy wpływów, jakim rzekomo mieli być poddani funkcjonariusze , by kierowca samochodu BMW biorący udział w tragicznym zdarzeniu uniknął odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrofy".

"Materiał dowodowy nie potwierdził, by istniały przesłanki do zatrzymania kierującego samochodem BMW Szymona M. (prawidłowo Sebastiana M. - red.) bezpośrednio po zdarzeniu i do czasu uzyskania opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków. Anonimowe zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych były przeważnie oparte na spekulacjach medialnych i nie znajdowały oparcia w świetle obiektywnej oceny dowodów i faktów" - stwierdzono w oficjalnym komunikacie.