Do katastrofy budowlanej w Wągrowcu doszło w niedzielę około godz. 11. Strażacy i policja zostali wezwani do interwencji przy ul. Bydgoskiej.

Zawaliła się tam jedna ze ścian kamienicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w środku przebywała starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej. Prewencyjnie ewakuowano jedną osobę.

Zawaliła się ściana kamienicy. Na miejsce wezwano ciężki sprzęt

Wezwane na miejsce służby przeszukały gruzowisko. Nic nie wskazuje na to, aby ktoś jeszcze został poszkodowany.

W czasie akcji doszło do zamknięcia ulicy Bydgoskiej od strony Rynku. W następnych godzinach trzeba być przygotowanym na utrudnienia w tym rejonie.

"Wkrótce na miejscu zostaną wykonane prace z użyciem ciężkiego sprzętu, żeby dokładniej przeszukać gruzowisko" - poinformowała w komunikacie na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu.

Lublin. Woda podmyła ulicę, doszło do zawalenia kamienicy

Do podobnego wypadku doszło w styczniu w Lublinie. Ściana kamienicy przy ul. Bernardyńskiej częściowo zawaliła się po tym, jak woda z uszkodzonego wodociągu podmyła ulicę.

Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków, łącznie 17 osób. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zauważono pęknięcia w nawierzchni jezdni. Budynek i ulicę wyłączono z użytkowania.

