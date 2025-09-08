"Niezidentyfikowany obiekt" w pobliżu granicy. Nocny komunikat policji

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

W rejonie przejścia granicznego w Terespolu Straż Graniczna znalazła w niedzielę wieczorem szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego - podała policja. O zdarzeniu powiadomiono prokuraturę w Białej Podlaskiej, na miejscu działa Żandarmeria Wojskowa. Nikt nie został poszkodowany.

Nocny komunikat policji. Znaleziono "niezidentyfikowany obiekt latający". Zdj. ilustracyjne
Nocny komunikat policji. Znaleziono "niezidentyfikowany obiekt latający". Zdj. ilustracyjneDamian KlamkaEast News

Jak podał Polsat News, do odkrycia doszło na polu w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Niedaleko znajduje się przejście graniczne w Terespolu.

"Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego" - tak brzmiał nocny komunikat bialskiej policji.

Polatycze. Straż Graniczna znalazła "niezidentyfikowany obiekt"

Interia skontaktowała się z zespołem prasowym Nadbużańskiego Oddziału SG. - Niedaleko drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawniliśmy drona w polu kukurydzy. Na ten moment teren zabezpiecza policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Nikomu nic się nie stało, czynności są nadal prowadzone - przekazał mł. chor. SG Paweł Smyk.

O niezidentyfikowanym obiekcie Straż Graniczna powiadomiła policję. Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej.

W niedzielę wieczorem ukraińska grupa zajmująca się monitoringiem przestrzeni powietrznej, informowała o rosyjskim dronie, który "opuszcza Wołyń w kierunku Zamościa". Władze Ukrainy na razie nie wydały komunikatu w tej sprawie.

    Majdan-Sielec. Znaleźli fragmenty drona, na nim napisy w cyrylicy

    W sobotę szczątki innej maszyny znaleziono w miejscowości Majdan-Sielec. Na fragmentach bezzałogowca były napisy w cyrylicy. Żandarmeria Wojskowa uważa, że to dron przemytniczy.

    - Nie był to dron o charakterze bojowym. Wyciągamy ten wniosek z tego faktu, iż biegły specjalista, który był na miejscu ujawnienia tego drona, po jego zbadaniu wykluczył taką możliwość, że posiada on materiały wybuchowe - tłumaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prok. Rafał Kawalec.

