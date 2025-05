Prezydent twierdzi, że on i jego rodzina mają się dobrze. Do szpitala trafiła natomiast kierująca motorowerem.

- Kierująca motorowerem trafiła do szpitala. Z uwagi na to, czynności będą prowadzone w kierunku wypadku drogowego i one ustalą nam okoliczności tego zdarzenia. Są one prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole. Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na chwilę obecną jednoznacznie nie możemy wskazać, jak doszło do tego zdarzenia - wyjaśnił.