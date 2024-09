Wypadek z udziałem komendanta głównego policji. Jest śledztwo

Informację o wszczęciu śledztwa przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Karina Spruś. Dotyczy ono spowodowania wypadku drogowego "w wyniku nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez kierującego pojazdem służbowym marki BMW X5, który w wyniku niedostosowania prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał, utracił panowanie nad samochodem, czego konsekwencją było wypadnięcie pojazdu z drogi, uderzenie w betonowe separatory i dachowanie (...)", w wyniku czego dwóch pasażerów doznało obrażeń ciała.

Wypadek z udziałem komendanta głównego policji

Do wypadku doszło na odcinku A1 w granicach administracyjnych Szałszy w gminie Zbrosławice (powiat tarnogórski) - za zjazdem Zabrze Zachód, przed zjazdem Gliwice Wschód.

Komendant Marek Boroń ucierpiał w wypadku

Na pierwszym etapie sprawą wypadku zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach - to na jej terenie do niego doszło. W poniedziałek materiały przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.