Senator PO miał wypadek. Strażacy musieli wycinać dach samochodu

Senator PO Kazimierz Kleina miał wypadek samochodowy i trafił do szpitala na badania - donoszą lokalne media na Pomorzu. Polityk siedział za kierownicą toyoty, która wpadła w poślizg i wjechała do rowu. Według relacji parlamentarzysty ani on, ani jadące z nim dwie kobiety nie odnieśli poważnych obrażeń.