Osierocił czworo dzieci. Pogrzeb zabitego w Ukrainie polskiego ochotnika

Oprac.: Mateusz Kucharczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

45-letni żołnierz z wielkopolskiego Bralina k. Kępna, który zginął od rosyjskiego pocisku w Ukrainie, został pochowany na miejscowym cmentarzu. Wojskowy osierocił czworo dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Za miesiąc miał wrócić do domu. - Zmarły dał do zrozumienia, że jego życie nie należy do niego, ale od niego zależy, co z nim zrobi - powiedział ksiądz podczas homilii.

Zdjęcie Brat zmarłego podczas uroczystości pogrzebowych poległego w Ukrainie żołnierza / Tomasz Wojtasik / PAP