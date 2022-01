W rozmowie z PAP Jaśkowiak przyznał, że ważne są dla niego bliskie relacje z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, jednak, jako prezydent miasta, nigdy nie był i nie będzie "wykonawcą partyjnych poleceń".

Jaśkowiak: Nie wykluczam ponownego startu w wyborach

W wyborach na prezydenta Poznania w 2014 r. Jacek Jaśkowiak startował jako kandydat PO i w drugiej turze pokonał wieloletniego prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego. W 2018 ubiegał się o reelekcję, jako kandydat Koalicji Obywatelskiej - wybory wygrał w pierwszej turze, zdobywając 55,9 proc. poparcia. Przed wyborami w 2014 roku deklarował, że chce być prezydentem miasta przez dwie kadencje. Po nich miał wrócić do biznesu.

Reklama

W wywiadzie Jaśkowiak przyznał jednak, że nie wyklucza, że będzie się starał o prezydencki fotel także w 2023 roku. Dodał, że ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął, bo w tej chwili jest skoncentrowany na pracy na rzecz miasta w ramach obecnej kadencji.

- Nie wykluczam startu w samorządowych wyborach prezydenckich w 2023 roku, na razie jednak w pełni skupiam się na pracy na rzecz miasta i nie kreślę dalekosiężnych planów politycznych - stwierdził polityk.



- Kiedy startuję w zawodach, nie myślę o tym, co się stanie po ukończeniu maratonu - skupiam się na tym, by zrobić jak najlepszy czas i dać z siebie maksimum. Tak samo podchodzę do mojej pracy dla Poznania - jestem skoncentrowany na bieżących zadaniach, na tym, by nie zawieść zaufania, jakim obdarzyli mnie poznaniacy. To jest dla mnie w tym momencie kluczowe - dodał.

Jaśkowiak: Świetnie się rozumiemy z Donaldem Tuskiem

- Najbardziej cieszą mnie głosy zwykłych poznaniaków. Wielu z nich dziękuje mi za to, co robimy dla Poznania - na przykład za inwestycje, o których wcześniej przez lata się mówiło, a teraz one są realizowane. To jest dla mnie ważniejsze, niż przedwyborcze sondaże i prognozy - dodał.

Fakty dnia "Gorąco polecam lekturę". Tusk zachęca do czytania wywiadu Interii



Pytany o to, czy czuje poparcie także w swojej macierzystej partii i czy rozważa możliwość startu w nadchodzących wyborach jako kandydat niezależny, Jaśkowiak podkreślił, że jego relacje z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem są wzorowe.

- Świetnie się z Donaldem rozumiemy. Nawet dostałem od niego w ostatnim czasie książkę z dedykacją: mojemu przyjacielowi, prezydentowi Poznania. Takich deklaracji nie składa się bez pokrycia. Podkreślę jednak, że nie jestem i nigdy nie byłem funkcjonariuszem partyjnym. Zostałem wybrany przez poznaniaków nie po to, bym teraz wykonywał polecenia jakiegoś regionalnego barona czy szefa partii. Jestem też znany z tego, że czasem bywam krytyczny, wręcz ostry w stosunku do kolegów z Platformy - powiedział.

Jadwiga Emilewicz o Jacku Jaśkowiaku: przeciwnik wagi ciężkiej

Jaśkowiak przyznał, że jego obecne relacje z lokalnymi strukturami PO są trudne. - Mamy inny punkt widzenia na szereg spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Nie ukrywam, że większość lokalnych struktur jest do mnie ustosunkowana krytycznie. Za to w radzie miasta mam za sobą stabilną większość - i to nie tylko radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, ale również życzliwych mi radnych z klubu Wspólny Poznań - dodał.

Prezydent odniósł się też do niedawnej wypowiedzi posłanki PiS Jadwigi Emilewicz, która powiedziała, że Jacek Jaśkowiak będzie dla jej środowiska politycznego bardzo trudnym przeciwnikiem w nadchodzących wyborach samorządowych.

Posłanka określiła Jaśkowiaka mianem "przeciwnika wagi ciężkiej", przyznała też, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie miał trudne zadanie ze znalezieniem dla niego odpowiedniego konkurenta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czy wyście powariowali?". Tusk do Morawieckiego o podwyżkach cen materiały prasowe