Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział, że jakiś czas temu policjanci z wydziału do walki z korupcją otrzymali informację o lekarzu szpitala psychiatrycznego w Gnieźnie, który przyjmuje korzyści majątkowe od różnych osób.

- Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać ten wątek, informacje się potwierdziły. W związku z tym, że sprawa już na tym wstępnym etapie wyglądała bardzo poważnie, funkcjonariusze nawiązali kontakt z Prokuraturą Krajową. Po opracowaniu materiału dowodowego, po przeprowadzeniu analizy procesowej prokuratura wszczęła śledztwo, dodatkowo wydała nakaz zatrzymania i doprowadzenia tego lekarza - powiedział Borowiak.

Jak dodał, zatrzymanie odbyło się w ubiegłym tygodniu. W trakcie przeszukania przeprowadzonego przy okazji zatrzymania mężczyzny, policjanci zabezpieczyli ok. milion zł w gotówce.

Uniknięcie kary za 5 tys. złotych

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że wraz z ordynatorem jednego z Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie Mariuszem Sz. zatrzymani zostali Andrzej W. i Jarosław L.

- W toku prowadzonego śledztwa prokurator ustalił, że od kilku lat Mariusz Sz. za łapówki w kwotach po 5 tys. złotych przyjmował na oddział przestępców, którzy pobyt w szpitalu wykorzystywali do uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności - tłumaczyła PK.

Prokuratorzy wskazali, że według ustaleń śledztwa w tym procederze pomagał lekarzowi Andrzej W., który pośredniczył w kontaktach półświatka przestępczego z Mariuszem Sz. Podkreślili przy tym, że na polecenie prokuratora zatrzymano też Jarosława L. - jednego z wręczających korzyści majątkowe.

Do ośmiu lat więzienia

Po zatrzymaniu trzech mężczyzn zostało doprowadzonych do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. - Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowych oraz pomocnictwa do ich udzielenia - przekazała PK, dodając, że Mariusz Sz. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i opisał część przestępczego procederu.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - podała PK.

Za zarzucane czyny podejrzanym może grozić do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura apeluje do świadków

Wielkopolska Prokuratura Krajowa wystosowała również apel o zgłaszanie się osób związanych z procederem wręczania łapówek Ordynatorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie.

- Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 229 § 6 kk sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną nie podlega karze, jeżeli korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten dowiedział się o popełnionym przestępstwie - poinformowała PK.

- W związku z powyższym Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej Mariuszowi Sz., aby w celu skorzystania z dobrodziejstwa art. 299 §6 kk, zgłaszały się do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu - zaapelowali prokuratorzy.