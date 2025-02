I dodaje, że planuje uczestniczyć w przetargach publicznych oraz nawiązać współpracę z urzędami w całej Polsce , aby dostarczać ten konkretny papier toaletowy do tych miejsc "w hurtowych ilościach".

Cinkciarz a KNF. Kantor wypuszcza na rynek papier toaletowy

Podkreśla też, że pomysł ten nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Można domyślać się, że jest to nawiązanie do wcześniejszej zapowiedzi utworzenia przez Cinkciarz.pl banku, o czym pisaliśmy tutaj.

Cinkciarz z papierem toaletowym. KNF reaguje, klienci oburzeni

Co na to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego? Nawiązanie do tej instytucji jest dość oczywiste.