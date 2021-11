Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że Jarosław Ł. ps. "Masa" usłyszał kolejne zarzuty w Lubelskim Wydziale Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. "Prokurator przedstawił Jarosławowi Ł. ps. 'Masa' zarzuty wręczenia korzyści majątkowej oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę" - podała PK. Za zarzucane czyny może grozić do 10 lat więzienia.

Prokuratorzy wskazali, że zarzuty usłyszał również lekarz sądowy i dwie inne osoby. "Lekarzowi sądowemu Adamowi G. zostały przedstawione zarzuty poświadczenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne" - podkreśliła PK dodając, że za zarzucane czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności.



"Jedna z osób usłyszała również zarzuty udzielania narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych" - dodała PK.



Śledczy przekazali, że w stosunku do podejrzanych - Marka K. oraz Adama G. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 tys. zł i 30 tys. zł.



Sprawa "Masy". Czego dotyczą zarzuty?

"Zarzuty dotyczą udzielania korzyści majątkowych lekarzowi sądowemu i poświadczania nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wystawienie zaświadczeń z pominięciem przewidzianych przepisami ustawy o lekarzu sądowym procedur weryfikujących stan zdrowia świadka i oskarżonego oraz ich osobistych badań lekarskich. Następnie zaświadczenia te były używane w postępowaniach karnych" - wyjaśniła PK zaznaczając, że prokurator nie wyklucza dalszych zarzutów w tej sprawie.



Prokuratura Krajowa przypomniała, że na początku stycznia 2020 roku lubelska PK skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ł. ps. "Masa", Zbigniewowi G. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i 20 innym osobom. "Przedmiotowa sprawa w stosunku do Magdaleny P., Zbigniewa P. oraz Mariusza K. zakończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym, w pozostałym zakresie postępowanie karne jest nadal prowadzone" - przekazała PK.



"Sprawa dotyczy czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, udzielania substancji psychotropowych, udaremniania zaspokajania wierzycieli, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań, przywłaszczenia pieniędzy, przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Policji oraz wielu innych" - podkreślili prokuratorzy.



Jarosław Ł., ps. "Masa", do tej pory został oskarżony o popełnienie siedemnastu czynów za które grozi mu do 10 lat więzienia.