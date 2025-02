Do zdarzenia doszło w mieście Fukushima w północno-wschodniej Japonii . Jak podały japońskie media, w pobliżu gorących źródeł Takayu Onsen we wtorek odnaleziono trzy ciała.

Według mediów ofiarami są kierownik hotelu Kagetsu Highland, członek personelu i dyrektor firmy, która zarządza hotelem. Do śmierci doszło podczas przeprowadzania rutynowych kontroli w pobliżu gorących źródeł.

Jeszcze w poniedziałek służby zostały powiadomione o zaginięciu mężczyzn w wieku od 50 do 60 lat.

Japonia. Tajemnicza śmierć w pobliżu gorących źródeł

Ekspert wskazał na jedną rzecz

Agencja Kyodo zwróciła uwagę, że w poniedziałek, gdy mężczyźni rozpoczęli kontrole temperatura spadła do - 7,7 st. C. i spadł śnieg. - Obfite opady mogły doprowadzić do nagromadzenia się siarkowodoru - ocenił Junichi Endo, przewodniczący stowarzyszenia turystycznego Takayu Onsen.