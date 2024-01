Poznań: Agresywna młodzież w CH Posnania. Dyrektor reaguje

Na problem w Centrum Handlowym Posnania wskazują także dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To setki zgłoszeń, w których mowa głównie o " grupujących się małoletnich ", "demoralizacji" czy "aktach wandalizmu". Policja w rozmowie z Interią potwierdziła, że od początku 2024 roku zaraportowano pięć zgłoszeń z prośbą o interwencję na terenie tego centrum handlowego - wszystkie dotyczyły zdarzeń z udziałem nieletnich , a w trzech przypadkach postępowania skierowano do Sądu Rodzinnego.

Centrum handlowe Posnania współpracuje z policją. Jest oświadczenie

We wtorek do sprawy odniósł się dyrektor centrum handlowego. Marek Ćwiek potwierdził, że 20 stycznia na przystanku w pobliżu Posnanii doszło do pobicia nastolatki. "Pracownicy ochrony zareagowali i udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, wezwali pogotowie oraz policję" - napisał. Zaapelował przy tym do świadków, by zgłosili się na policję.