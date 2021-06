Nowa Biała: Pomoc dla pogorzelców. Uruchomiono punkty zbiórek

Organizatorzy zbiórek proszą przede wszystkim o środki czystości i higieny osobistej, akcesoria niezbędne do sprzątania (np. mopy, miotły i wiadra), sprzęt do pracy (łopaty, widły, rękawice robocze) oraz produkty dla dzieci: kaszki, mleka w proszku, nowe zabawki, mokre chusteczki.

Aktualnie nie są potrzebne ubrania ani jedzenie - organizatorzy podkreślają, że tych artykułów mają wystarczające ilości.

Punkty zbiórek darów dla pogorzelców

Listę punktów, do których można dostarczać potrzebne pogorzelcom produkty opublikował serwis podhaleregion.pl :

- NOWY TARG - Sushii Banzai ul. Kolejowa 5 i Sikorskiego 51.

- DĘBNO - remiza

- CZARNY DUNAJEC - remiza

- BIAŁKA TATRZAŃSKA - remiza

- KROŚNICA - remiza

- MSZANA DOLNA - plac targowy

- KLUSZKOWCE - remiza

- RABKA ZDRÓJ - Siwy Dym

- SKOMIELNA BIAŁA - remiza

- PONICE - remiza (od poniedziałku)

- PIENIĄŻKOWICE - remiza (od poniedziałku)

- MANIOWY - remiza

- LESZCZYNY - remiza

- BIAŁY DUNAJEC - remiza, pizzera u Janusza na ul. Kościuszki

- HUBA - remiza

- RABA WYŻNA - remiza

- WITÓW - remiza

- SIEROCKE - remiza

- SZAFLARY - remiza

- STASIKÓWKA - remiza

- ZĄB - remiza

- FRYDMAN - Sklep Wędkarski u Joli i Michała Tętnowskich, Szkoła Podstawowa

- GLICZARÓW GÓRNY - remiza

- SZCZAWNICA - remiza

- ŁAPSZE NIŻNE - remiza

- LUDŹMIERZ - sklep spożywczy Kocańda, lub pod adresem Jana Pawła II 105

- ZAKOPANE OLCZA - remiza

- STARE BYSTRE - remiza (od poniedziałku)

- RABA WYŻNA - remiza (poniedziałek)

- RZEPISKA 1 - remiza

- RZEPISKA 2 - remiza

- SPYTKOWICE - remiza (poniedziałek)

- SKAWA - remiza (poniedziałek)

- GRYWAŁD - Koło Gospodyń Wiejskich ul. Pienińska 2

- GROŃ - Muchówka 9 (poniedziałek)

- NOWY TARG Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu (od poniedziałku)

Pieniądze od poniedziałku

W poniedziałek na konto gminy Nowa Biała trafi pierwsza część środków przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych w pożarze - poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

- Ministerstwo Finansów od razu przekazało nam środki, o które wystąpiliśmy. Na tym etapie wniosek gminy dotyczy zasiłków do 6 tys. zł na pomoc doraźną" - powiedziała Paździo. Władze gminy Nowa Biała złożyły wnioski dotyczące 27 rodzin mieszkających w 25 budynkach - w sumie to kwota 162 tys. zł.

W Nowej Białej wciąż trwa szacowanie strat po pożarze. Choć żaden człowiek w nim nie zginął był on dla mieszkańców Podhala tragiczny. W nocy z soboty na niedzielę płonęło ponad 40 budynków.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita był w Nowej Białej od soboty, w niedzielę przyjechał tam premier Mateusz Morawiecki. Ogień, który wybuchł w sobotę wieczorem, uszkodził 25 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 27 rodzin i ok. 50 obiektów gospodarczych.

Poza zasiłkiem do 6 tys. poszkodowani mogą również uzyskać do 20 tys. zł na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być wyższa, ale nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pamiętać przy tym trzeba, że wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tys. zł.

Na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego poszkodowani mogą uzyskać zasiłek nawet do 200 tys. zł. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki i oszacowanie szkody przez osobę uprawnioną.

Dziewięciu poszkodowanych

Pożar wybuchł w Nowej Białej w sobotę po godzinie 18. Według danych Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ogień uszkodził 25 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 27 rodzin - w sumie ponad 100 osób. Spłonęło lub zostało uszkodzonych około 50 obiektów gospodarczych.

W gaszeniu pożaru uczestniczyło 107 zastępów, 400 strażaków PSP i OSP z dziewięciu powiatów. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, które zostały przewiezione do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Pod opieką lekarzy wciąż pozostaje jedna osoba.