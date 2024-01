Góry cieplejsze od miast. Niezwykła sytuacja na południu

Polska mierzy się potężnymi mrozami. Według IMGW noc z poniedziałku na wtorek była najzimniejsza w tym tygodniu. W Zamościu i Rzeszowie zanotowano temperaturę powietrza na poziomie -21,2 st. C a najniższą wartość wskazała stacja meteorologiczna w Ratułowie w województwie Małopolskim: tam było -24,7 st. C . W Zamościu przy gruncie było -27 stopni Celsjusza .

Najcieplej na Kasprowym

Ciekawa sytuacja ma miejsce w Tatrach. We wtorek rano panowała tam spora inwersja, co oznacza że na górskich szczytach było cieplej niż w dolinach. We wtorek rano na Kasprowym Wierchu zanotowano temperaturę -9 stopni Celsjusza. Okazało się, że było to wówczas jedno z najcieplejszych miejsc w Małopolsce. W tym samym czasie w Zakopanem było -17 st. C a w Krakowie -18 stopni Celsjusza.