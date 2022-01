WOŚP w Elblągu. Ksiądz oddał wszystkie datki z mszy

"Jak co roku ksiądz Kazimierz z parafii Kościoła Polskokatolickiego pw. Dobrego Pasterza wsparł WOŚP" - napisał na Facebooku sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu. Ksiądz co roku, od 2018 r. oddaje wolontariuszom wszystkie zebrane datki podczas mszy. - Wszyscy zgodnie uznali, że to fajny gest - powiedział ksiądz.

Ksiądz przekazał wolontariuszom WOŚP wszystkie datki zebrane na mszy