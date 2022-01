Nietypowe aukcje WOŚP. Wylicytuj koguta, albo mielone od prezydenta

Hasłem przewodnim 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest "Przejrzyj na oczy". Fundacja Jurka Owsiaka w 2022 roku zbiera środki na na zakup sprzętu dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

WOŚP. 30. finał i akcja "Przejrzyj na oczy"

Datki można wpłacać wolontariuszom, którzy jak co roku licznie dopisali na ulicach miast i wsi. Wpłat można dokonać też poprzez e-skarbonkę oraz na Allegro. Serwis do zakupów online udostępnił także możliwość licytacji różnego rodzaju przedmiotów i aktywności, które darczyńcy postanowili udostępnić.



Na przykład w tym roku wylicytować można list prof. Andrzeja Zybertowicza do sąsiadki. Pisaliśmy o tym wcześniej tutaj .



- Obecnie mamy zadeklarowane 16,5 mln zł w ponad 219 tys. transakcji na Allegro. Możemy znaleźć naprawdę wiele ofert i przedmiotów "od serca", które mają niesamowite historie - powiedział Onetowi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro. Przedstawiciele spółki wybrali też aukcje, które "wywołują uśmiech na twarzy, albo wprawiają w osłupienie".



Kotlety mielone od prezydenta

W WOŚP zaangażowali się między innymi politycy. Polsatnews.pl donosił wcześniej, o aukcji Donalda Tuska, który wystawił na licytację swoją "osobistą brukselską limuzynę ". Jednak jedną z nietypowych propozycji w tym roku przedstawił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.





Zdjęcie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Źródło: Allegro /

"Mieleńce, rumsztyki, sznycle, frykadele - na zimno, na ciepło lub prosto z patelni! (...)To właśnie kotlety mielone są przedmiotem tej aukcji. Potrawa wydawałoby się, niewyszukana, ale kucharz niezwykły - specjalnie dla Ciebie mielone według własnego przepisu usmaży Jacek Sutryk. (...) Na terenie Dolnego Śląska kucharz dostarczy kotlety osobiście" - czytamy w opisie aukcji.



W niedzielę (o godz. 11:00) cena kotletów mielonych od prezydenta Wrocławia wynosi 8 100, zalicytowało 18 osób. Link do zbiórki znajdziesz tutaj .



Kogut i spotkanie w zwierzyńcu

30. finał WOŚP zaskakuje pomysłowością Polaków. Jeden z mieszkańców okolic Konstancina (woj. mazowieckie) wystawił na licytację koguta o imieniu Gurgul.

Zdjęcie Kogut także zbiera na WOŚP / Źródło: Allegro /

"Jestem zwyczajnym brojlerem, nie jakimś tam kurzym arystokratą. Nie będę siedział w domu bezczynnie, zbieram na WOŚP! Za każde wsparcie, choćby najmniejsze dziękuję, mym małym, kurzym serduszkiem. Zbierajmy razem dla Jurka Owsiaka! Każda złotówka się liczy i trafi na konto Orkiestry. Ale jeśli dasz więcej, to będzie super".



Aukcję można wesprzeć symboliczną złotówką, ale "najhojniejszy darczyńca" zostanie zaproszony pod Warszawę, aby poznać zwierzyniec sprzedawcy. "Jest stadko kokoszek i kilka kaczek oraz kaczor despota. Jest staw z rybkami, gdzie rządzi karp, z rzezi świątecznej uratowany. Podarujemy także jaja od kurek (zgodziły się!). Do tego jest jeszcze kilka psiaków, które zapewnią fajną zabawę" - zachęca darczyńca . Do tej pory (niedziela godz. 11) na koguta wpłaciło 88 osób. Link do aukcji jest tutaj .



Poduszka od serca, w kształcie serca

Niemniej wyjątkowy prezent dla WOŚP przygotowała Janina Szelewska. 97-latka wystawiła na aukcję dwustronnie haftowaną poduszkę w kształcie serca.



Zdjęcie Poduszka autorstwa pani Janiny / Źródło: Allegro /

Seniorka już wcześniej pokazała swoje ogromne serce, kiedy w marcu 2020 roku postanowiła wspomóc służbę zdrowia szyjąc maseczki dla medyków. Rok później zdecydowała się włączyć w 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przekazała na licytację kopertę na chusteczki, która została wylicytowana za ponad 500zł oraz fartuszek i kapcie, które zostały wylicytowane aż za 3000zł.