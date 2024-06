- Na miejscu pod nadzorem prokuratora działa grupa operacyjno-procesowa i technik. Pierwsze poglądowe ustalenia wskazują na to, że psy z prowadzonej na posesji hodowli przyczyniły się do tej tragedii - powiedział Interii mł. asp. Jacek Wilczewski.

Śmierć pogryzionej siedmiolatki. Policja: psy ją znały

Z kolei według reportera RMF FM do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 14.00. Dziewczynka miała wejść bezpośrednio do kojca dla psów i wypuścić z niego sześć dogów niemieckich i pięć buldogów francuskich.