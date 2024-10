Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał pilny komunikat do mieszkańców, w którym poinformował, że w wodzie z wodociągu we wsi Głębock wykryto zanieczyszczenia żelazem oraz manganem . W związku z tym wydano zakaz jej spożywania.

Zanieczyszczona woda w wodociągu Głębock. Mieszkańcy zgłaszali problem

"Woda z kranu nie nadaje się do spożycia , przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, nie jest zdatna do kąpieli. Woda ta może być używana tylko do takich celów, jak spłukiwanie toalet" - podano w komunikacie.

Skażona woda koło Braniewa. Studnia możliwą przyczyną

Dyrektor zakładu wskazał, że powodem zanieczyszczenia wody może być prywatna studnia . Według ustaleń została ona niedawno wykopana. Jak się okazało, jeden z zaworów nie był zakręcony, co spowodowało, że woda ze studni szła do publicznego wodociągu. - Różne sytuacje się zdarzają, ale takiej jeszcze nie mieliśmy - dodał Marciszewski.

Dostęp do studni został szybko odcięty, a obecnie trwają prace nad czyszczeniem wodociągu, by jak najszybciej mieszkańcy otrzymali dostęp do wody. Zakaz obowiązuje do czasu wydania ponownego komunikatu sanepidu.