Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców niektórych powiatów woj. zachodniopomorskiego. Dotyczy on korzystania z wód Odry. Chodzi m.in. o picie, wchodzenie do wody i pojenie nią zwierząt. Z kolei w woj. lubuskim kolejne gminy objęte zostały stanem klęski żywiołowej.