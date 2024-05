Jak dowiedziała się Interia do zdarzenia doszło około godziny 19 na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie . Przebywający na miejscu mł. asp. Jacek Wilczewski przekazał nam, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący pojazdem ciężarowym - wywrotką - poruszał się slalomem od Gutkowa w stronę centrum.

Olsztyn: Ciężarówka staranowała autobus i trzy samochody. Są ranni

Łącznie w wypadku uczestniczyło 26 osób - 12 z nich trafiło do szpitala, a trzy zostały ciężko ranne - to dwoje pasażerów autobusu oraz kierowca samochodu, który kraksę zakończył kołami do góry.