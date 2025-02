Rosja. Ranni żołnierze leczą się w Korei Północnej? Doniesienia o szkoleniach wojskowych

Instytut Studiów nad Wojną podkreśla, że do tej pory pojawiały się doniesienia o lekceważącym stosunku dowództwa do rannych żołnierzy, co podważa informacje przekazane przez ambasadora. Analitycy przypominają, że wcześniej nie było mowy o wysyłaniu wojskowych na zagraniczne leczenie. Poszkodowani wracali z powrotem do grup szturmowych, bez rekonwalescencji.