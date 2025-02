Migranci ratunkiem dla Ukrainy? Jest jeden problem

Libanova wątpi jednak w to, czy społeczeństwo ukraińskie jest gotowe na przyjęcie dużej liczby imigrantów o odmiennej kulturze i religii .

Ekspertka, porównując sytuację w Ukrainie, do tej panującej w Europie wskazuje, że w niektórych aspektach ukraińskie społeczeństwo wykazuje się większą tolerancją dla migrantów, ale to wciąż za mało.

- Jestem absolutnie przekonana, że nie jesteśmy gotowi na to, by żyć obok dużej liczby migrantów, którzy są zupełnie inni od nas. To naprawdę jest problem - stwierdziła.