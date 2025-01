Fałszywe wezwania do odbycia służby wojskowej w Ukrainie rozsyłane były w grudniu. W treści dokumentu wskazywano, że w dniach 17-31 grudnia pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców będą odwiedzać mieszkania ukraińskich mężczyzn.

"Celem tej wizyty jest doprowadzenie Pana do punktu mobilizacyjnego, w związku z obowiązkiem służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy (...) W przypadku, gdyby nie stawił się Pan dobrowolnie, konieczne będzie podjęcie dalszych działań w celu wykonania mobilizacji, co może wiązać się z odpowiedzialnością prawną, w tym nakazem aresztowania i współpracą z właściwymi służbami ukraińskimi" - czytamy w nieprawdziwym dokumencie.

Fałszywe wezwania do służby w ukraińskiej armii. Komunikat Urzędu do spraw Cudzoziemców

Do sprawy rzekomych wezwań odnieśli się, w krótkim komunikacie prasowym, przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców. "W związku z otrzymanymi sygnałami o fałszywych pismach wysyłanych do obywateli Ukrainy, Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnia, że nie jest autorem wezwań do odbycia służby wojskowej" - napisano.