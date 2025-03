"Rosja nie dotarła jeszcze granic swoich możliwości finansowych. Niewykorzystane rezerwy gospodarcze dają rządowi swobodę działania. W rezultacie, w najbliższym czasie, nie tylko utrzyma on zdolność do zapewnienia podobnego poziomu finansowania wojny, ale prawdopodobnie będzie w stanie go zwiększyć" - informuje litewski wywiad.