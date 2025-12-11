Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewniał niedawno, że zaktualizowany plan pokojowy USA jest krokiem w dobrą stronę. Jednak analiza dokumentów przeprowadzona przez portal ZN.UA wskazuje, że główne ustępstwa wobec Kremla zostały zachowane.

Jedynym znaczącym "ukłonem" w stronę Kijowa jest usunięcie kontrowersyjnego punktu o ogólnej amnestii za zbrodnie wojenne. Reszta, zdaniem ukraińskich analityków, brzmi jak ultimatum.

Plan składa się z czterech dokumentów, które bardziej przypominają luźne notatki koncepcyjne niż twarde traktaty międzynarodowe - czytamy.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Terytoria

Waszyngton proponuje rozwiązanie, które w praktyce uznaje rosyjską kontrolę nad: Krymem, całym Donbasem i częścią obwodów zaporoskiego oraz chersońskiego.

W obwodzie donieckim ma powstać strefa zdemilitaryzowana, a na południu linia frontu zostanie po prostu "zamrożona". Wojska obu stron mają wycofać się poza granice administracyjne i nie wkraczać do strefy buforowej.

Rosja wycofałaby się jedynie z terytoriów innych niż wymienione pięć regionów, co w obecnej sytuacji strategicznej jest ustępstwem symbolicznym.

Zmiany granic miałyby być możliwe wyłącznie "na drodze dyplomatycznej" w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Oficjalnie w głównym dokumencie nie ma zakazu wstępu Ukrainy do NATO. Według dziennikarzy, to jednak dyplomatyczna gra pozorów. W osobnym dokumencie (oraz w umowie USA-Rosja - red.) Waszyngton składa obietnicę, że NATO "nie będzie się rozszerzało".

W przypadku gwarancji bezpieczeństwa to, co Kijów chciałby widzieć jako odpowiednik Artykułu 5, w dokumentach USA jest jedynie zbiorem "zapewnień", a nie prawnie wiążących "gwarancji".

Największe zagrożenie kryje się w szczegółach: reakcja USA na ewentualną nową agresję Rosji nie będzie automatyczna. Ma zależeć od oceny, czy atak jest "znaczący" i "długotrwały". Daje to Waszyngtonowi wolną rękę do ignorowania mniejszych prowokacji czy lokalnych starć.

Wybory parlamentarne i prezydenckie w Ukrainie

W dokumencie zapisano także kwestię wyborów. Amerykanie naciskają na polityczny reset w Kijowie. Te miałyby się odbyć "jak najszybciej" po podpisaniu umowy, rezygnując z wcześniejszego bufora 100 dni.

