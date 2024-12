Nowy pakiet sankcji, oficjalnie zatwierdzony w poniedziałek w Brukseli , dotyczy ograniczeń dla 84 podmiotów i osób zaangażowanych we wspieranie Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie oraz w ataki hybrydowe dokonywane na terenie całej UE i obchodzenie obostrzeń. Chodzi tu m.in. o tzw. rosyjską flotę cieni , czyli tankowce, które potajemnie transportują ropę.

Poniedziałkowy, 15. pakiet sankcji, dotyczy 52 statków z rosyjskiej floty cieni, co zwiększa ich łączną liczbę do 79. Statki te podlegają zakazowi wstępu do portów i świadczenia usług z uwagi na fakt, że brały udział w transporcie rosyjskiej ropy i produktów naftowych, dostawach broni, kradzieży ukraińskiego zboża i wspieraniu rosyjskiego sektora energetycznego.