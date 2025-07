- Przyjeżdżajcie proszę do Donbasu. Zobaczcie Aleję Aniołów, poświęconą pamięci tych zabitych dzieci. Rosja była zmuszona do interwencji , by powstrzymać ten rozlew krwi, powstrzymać mordowanie cywilów - mówiła Matwijenko.

Dodała również, że wojna wybuchła, ponieważ do władzy w Ukrainie doszli "naziści". Powiedziała też, że Kijów zakazał używania na Ukrainie języka rosyjskiego, co jest nieprawdą.

"Wszyscy troje są objęci sankcjami europejskimi. A co robi Europa? Szwajcaria przymyka na to oko i wpuszcza wszystkich tych przestępców i podżegaczy wojennych na swoje terytorium. Włochy zgadzają się na przelot ich samolotu nad swoim terytorium" - napisała Fundacja.

"Logika jest prosta: skoro raz wpuszczono ich do Europy, to dlaczego nie wpuszczać ich ponownie? Skoro raz już dano im głos na międzynarodowej konferencji, to dlaczego nie zrobić tego ponownie? Wszystkie wysiłki mające na celu wywarcie presji na reżim Putina, izolację podżegaczy i beneficjentów wojny mogą zostać zniweczone. Jeśli Europejczycy nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje" - dodała organizacja.