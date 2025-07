"To jest Rosja". Karin Kneissl nazywają austriacką "dziewczyną Putina"

W niedzielę Kneissl powiedziała swoim obserwatorom, że na nabożeństwo do lokalnej świątyni, zbudowanej w latach dwudziestych XIX wieku, przyprowadziła swojego kota, a miejscowe kobiety powitały go "ciepłymi uśmiechami" .

- To jest Rosja! Ja też czuję się tu mile widzianym gościem , choć nie do końca rozumiem nabożeństwo. W powietrzu unosi się spokój , którego nie było w kościele, z którego pochodzę - mówiła na nagraniu.

W 2021 roku Kneissl dołączyła do rady nadzorczej rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft, a dwa lata później, w 2023 roku, przeniosła się do Rosji i stanęła na czele nowo utworzonego think tanku GORKI z siedzibą w Petersburgu.