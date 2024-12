Do ataku na Krzywy Róg doszło w nocy z środy na czwartek. Szef administracji wojskowej miasta Ołeksandr Wiłkuł przekazał w mediach społecznościowych, że ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna .

Wojna w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w Krzywy Róg

"W nocy utworzyliśmy sztab do pomocy ludziom i sprowadziliśmy niezbędne materiały z miejskiej rezerwy. Sztab pracował całą noc i będzie otwarty do godziny 17:00 w szkole" - dodał w sieci Wiłkuł. Dodał też, że każdy z mieszkańców będzie mógł się zaopatrzyć tam w materiały budowlane, potrzebne do napraw budynków. "Pomoc zostanie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje" - podkreślił.