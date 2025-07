Rosjanie ogłaszają wielki sukces. Twierdzą, że zdobyli ważne miasto

Obrona Czasiw Jaru trwa od kilkunastu miesięcy. Niedługo po zdobyciu przez Rosjan miasta Bachmut. Miejsce to jest kluczowym węzłem komunikacyjnym dla sił ukraińskich, łączącym obwody doniecki i dniepropietrowski. Zdaniem ekspertów to "klucz do Donbasu", którego zdobycie przez Rosjan umożliwi natarcie m.in. na Kramatorsk.