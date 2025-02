Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. Wykorzystali moment przegrupowania Rosjan

"Centralny Okręg Wojskowy zauważył, że walki w Czerkaskiej Konopelce trwają, ale jeśli to prawda, to Rosjanie we wsi zostali ominięci przez główną część ukraińskiej grupy taktycznej. Oznacza to, że zostali odcięci od głównych sił rosyjskich dalej na wschód" - pisze Axe.