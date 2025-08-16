Ukraina Rosja
Putin zabrał głos po spotkaniu z Trumpem. "Niezbędne decyzje"

- Nadarzyła się okazja, aby znów w sposób spokojny i szczegółowy przedstawić nasze stanowisko (w sprawie Ukrainy - red.) - mówił podczas spotkania z przedstawicielami rosyjskiego rządu, Dumy Państwowej i Biura Wykonawczego Prezydenta Władimir Putin. Przywódca zdał relację ze spotkania z Donaldem Trumpem w Anchorage.

Władimir Putin przedstawił rosyjskiemu rządowi efekty rozmów z Donaldem Trumpem
Po powrocie do Moskwy z piątkowego szczytu w Anchorage, Władimir Putin spotkał się z przedstawicielami rosyjskiego rządu, by opowiedzieć im o efektach dyskusji z amerykańskim prezydentem.

- Rozmowa była bardzo szczera, konkretna i moim zdaniem przybliża nas do podjęcia niezbędnych decyzji - przekonywał.

Szczyt Trump-Putin. Rosyjski prezydent informuje rząd w Moskwie o efektach

Putin zaznaczył, że wizyta w USA była "bardzo przydatna". - Rozmawialiśmy o prawie wszystkich obszarach naszej wzajemnej interakcji, ale przede wszystkim o możliwym rozwiązaniu problemu kryzysu ukraińskiego na sprawiedliwych zasadach - powiadomił swoich współpracowników.

Rosyjski przywódca wskazał, że w rozmowie przedstawił Trumpowi "genezę" konfliktu. Miał też stwierdzić, że podstawą ewentualnej ugody musi być "zajęcie się" przyczynami zaistniałego kryzysu.

    Putin podkreślił, że minęło dużo czasu odkąd Rosja miała okazję podjąć negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. - Nadarzyła się okazja, aby znów w sposób spokojny i szczegółowy przedstawić nasze stanowisko. Oczywiście szanujemy stanowisko administracji amerykańskiej, która dostrzega potrzebę jak najszybszego zakończenia walk - powiedział.

    Spotkanie Trumpa z Putinem nie osiągnęło oczekiwanych rezultatów

    Piątkowa rozmowa Donalda Trumpa i Władimira Putina w Anchorage na Alasce trwała niecałe trzy godziny i ostatecznie - wbrew oczekiwaniom amerykańskiego prezydenta - nie zakończyła się zawieszeniem broni w Ukrainie.

    W sobotę rano przywódca USA skontaktował się z Wołodymyrem Zełenskim i liderami państwo NATO, by powiadomić ich o rezultacie rozmów. Według serwisu Axios Trump miał przekazać im, że Putin nie chce przerwania ognia. W poniedziałek ukraiński prezydent ma złożyć wizytę w Waszyngtonie.

    Z informacji podanych przez "New York Times" wynika, że w Białym Domu pojawią się również europejscy przywódcy. Wiadomo też, że dzień wcześniej odbędzie się wideokonferencja liderów państw tzw. koalicji chętnych.

