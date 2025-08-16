Niespodziewana oferta USA dla Ukrainy. Media donoszą

Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu piątego NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu - poinformowała agencja AFP powołując się na "źródła dyplomatyczne". Co ciekawe, tej propozycji nie sprzeciwił się rosyjski dyktator Władimir Putin.