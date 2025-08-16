Niespodziewana oferta USA dla Ukrainy. Media donoszą
Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu piątego NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu - poinformowała agencja AFP powołując się na "źródła dyplomatyczne". Co ciekawe, tej propozycji nie sprzeciwił się rosyjski dyktator Władimir Putin.
"Strona amerykańska - jaką jedną z gwarancji przedstawionych Kijowowi - zaproponowała za uprzednią zgodą Putina mechanizm podobny do art. 5, jednak bez przyjmowania Ukrainy do NATO" - czytamy we wpisie agencji.
Artykuł piąty stanowi, że zbrojny atak na jednego z sojuszników będzie traktowany jak atak na wszystkich.
