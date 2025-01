Nowa broń w rękach Ukraińców. Trafiła do elitarnej jednostki

O nowym sprzęcie, który trafił do ukraińskiej armii, piszą analitycy portalu Defense Express. Jak przypomniano, pierwsze informacje o dostarczeniu dział samobieżnych DITA do Kijowa podał w listopadzie ubiegłego roku dowódca Gwardii Narodowej Jurij Piwnenko. Wówczas nie było jednak wiadomo do jakich konkretnych jednostek trafi sprzęt.