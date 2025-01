Ponad 200 przeszukań w związku z ucieczkami za granicę, by uniknąć obowiązkowej mobilizacji do armii przeprowadziła ukraińska policja. Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju, by ograniczyć uchylanie się od służby wojskowej w newralgicznym dla Kijowa momencie wojny z Moskwą. W tle pojawiają się oszustwa, fałszowanie dokumentów, nieuprawnione ingerencje w systemy państwowe.