Masowe ataki to dopiero początek. Ujawniają, co planują Rosjanie

Rosjanie przeprowadzili w ostatnich dniach największą od początku wojny serię ataków na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Jak wskazuje ISW, to część większego planu mająca na celu skłonić Kijów i zachodnich sojuszników do ustępstw. Okupanci chcą też przekonać swoje społeczeństwo, że to odwet za uderzenie w obwodzie rostowskim.