Czerwone niebo nad Rosją. "Najbardziej zmasowany atak"

W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie wojsko przeprowadziło "najbardziej zmasowany atak" na obiekty wojskowe Rosji - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy . Cele znajdują się od 200 do nawet 1100 km od linii walk .

Rosja: Zmasowany atak Ukrainy w kilku regionach. Strategiczne cele

Celem ukraińskich bezzałogowców były także zakłady chemiczne niedaleko Briańska, w mieście Seltso. To strategiczny obiekt wojskowo-przemysłowy Rosji. Produkowana jest tam amunicja do artylerii lufowej, systemy rakietowe, amunicja lotnicza, amunicja inżynieryjna oraz komponenty do rakiet manewrujących Kh-59.