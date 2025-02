Zdaniem Vita Rakuszana należy zapobiec wtórnej fali uchodźców, np. mężczyzn chcących dołączyć do swoich rodzin.

Czechy. 400 tys. uchodźców z Ukrainy. Mogą stracić prawo do ochrony tymczasowej

W Czechach przebywa blisko 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy , którzy korzystają z ochrony tymczasowej, przedłużanej na wniosek zainteresowanych na kolejny rok. Według Rakuszana prawo do ochrony tymczasowej wygaśnie z chwilą zawieszenia broni lub zakończenia wojny , ale wszyscy uchodźcy nadal będą mogli pozostać w Czechach przez określony czas, na przykład rok lub półtora.

Rakuszan stwierdził, że ogólnoeuropejskie rozwiązanie przygotowywane jest wspólnie z Polską , która przewodniczy obecnie Radzie Unii Europejskiej i do końca czerwca powinna powstać wstępna wersja propozycji. Powiedział, że na terenie UE mają powstać specjalne centra powrotów , które będą ułatwiać Ukraińcom powrót do ojczyzny. Jedno z nich ma powstać w Czechach.

Wojna w Ukrainie. Blisko trzy lata trwania konfliktu z Rosją

Pytania o przyszłość Ukraińców są zasadne. Wojna na wschodzie Europy trwa już blisko trzy lata, a nowa amerykańska administracja deklaruje jasno, że doprowadzi do zakończenia konfliktu .

Ostatnie wypowiedzi sekretarza obrony USA wskazują, że Ukraina nie ma co liczyć na powrót do terytorium sprzed 2014 roku. Nierealne jest również członkostwo Ukrainy w NATO. Ten postulat podnosi także strona rosyjska, oczekując konkretnych zapewnień niewstąpienia Kijowa do Sojuszu Północnoatlantyckiego.