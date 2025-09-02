W poniedziałek, 1 września uczniowie wrócili do szkół, w całym kraju odbywało się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026. Miejska inauguracja w Szkole Podstawowej numer 10 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Szarych Szeregów w Starachowicach wywołała kontrowersje, gdy w sieci pojawił się fragment występu artystycznego.

"W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Niech dowie się teściowa, kto będzie ci gotował. Pod stołem będziesz się przede mną chował. W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Możesz mówić co chcesz, zobaczysz będzie jazz" - śpiewały dzieci, wykorzystując piosenkę zespołu Daj To Głośniej pt. "Wesele w Dubaju".

Radny zamieszcza nagranie ze szkoły w Starachowicach. "Czy o taką edukację nam chodzi?"

Na nieodpowiednią dla uczniów piosnkę zwrócił uwagę w sieci m.in. Konrad Rączka, radny Rady Miejskiej w Starachowicach. "To sytuacja, którą trudno nazwać inaczej niż skandalem" - ocenił.

- W dalszej części piosenki jest przekleństwo - mówił na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. - To wszystko w obecności władz miasta, dyrektorów i nauczycieli oraz dzieci i ich rodziców. Czy o taką edukację nam chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji, ja się nie godzę. Czuję się zażenowany. W pewnym momencie chciałem przerwać to - przekazywał.

- Myślę, że nauczyciele dwa razy powinni zastanawiać się, co robią, bo takie występy sprawią, że na nowy przedmiot (edukacja zdrowotna - red.) rodzice nie zapiszą dzieci, bo nie będą mieli zaufania do nauczycieli - zaznaczył.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach, informując o inauguracji przekazała, że "uczniowie szkoły przygotowali wzbudzającą uśmiech satyryczną część artystyczną". "Serdeczne podziękowania dla całego zespołu odpowiedzialnego za realizację" - napisano w mediach społecznościowych placówki.

Oświadczenie władz miasta. "Piosenka zawierająca treści nieodpowiednie nie przystoi uczniom"

Po pojawieniu się nagrania w sieci zareagowały władze miasta, wydając oświadczenie. "W związku z pojawieniem się w programie artystycznym Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2025/2026 przygotowanym przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach fragmentu piosenki zespołu Daj to głośniej pt. 'Wesele w Dubaju', uprzejmie informujemy, iż przedstawiciele organu Gminy Starachowice przeprowadzili już rozmowę dyscyplinującą z dyrekcją szkoły - organizatorem tej części uroczystości. Zwróciliśmy uwagę, że utwór tego typu nie powinien znaleźć się w repertuarze szkolnych obchodów" - wskazano.

"W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie, nie przystoi uczniom zarówno najmłodszych, jak i starszych klas i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań. Jednocześnie podkreślamy, że przedstawiciele władz samorządowych nie znali szczegółowego programu części artystycznej i w żaden sposób nie mogli zareagować przed jej rozpoczęciem" - dodano.

Doniesienia medialne o wydarzeniach w szkole skomentował także zespół Daj To Głośniej. "Bardzo byśmy chcieli zagrać w przyszłym roku w Starachowicach. Fanów wśród radnych już mamy" - napisano.

Olechowski w "Gościu Wydarzeń": Na prawicy są bardzo silne nurty Dmowskiego, że miejsce Polski jest z Rosją Polsat News Polsat News