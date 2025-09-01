Obowiązkowe prace domowe powinny wrócić? Polacy jednoznacznie w sondażu

W skrócie Niemal 60 proc. dorosłych Polaków popiera powrót do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych.

Obecne przepisy wprowadziły nieobowiązkowe zadania domowe i zakaz zadawania prac dla klas 1-3, co spotkało się z negatywną oceną wielu nauczycieli i dyrektorów szkół.

Ministerstwo Edukacji czeka na wyniki ewaluacji zmian, które mogą zadecydować o powrocie prac domowych.

"Czy Pani/Pana zdaniem należałoby wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych?" - takie pytanie 800 internautom zadał SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Ponad połowa - 59,7 proc. badanych - odpowiedziało "tak". Przeciwnego zdania był niemal co piąty (19,7 proc.) respondent, a niewiele więcej - 20,6 proc. ankietowanych - "nie ma zdania".

Pomysł likwidacji prac domowych w szkołach pojawił podczas kampanii wyborczej do parlamentu. Postulat podczas spotkania z Donaldem Tuskiem zgłosił jeden z uczniów z Włocławka.

- To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek i zadawanie tak dużo, żebyśmy nie mieli czasu na odpoczynek - tłumaczył nastoletni Maciek.

Trzy tygodnie później w programie "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej pojawiło się hasło "zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych". Program wyborczy w stu punktach prezentował postulaty, które miały zostać spełnione w ciągu 100 dni od momentu przejęcia władzy w kraju.

Koniec z pracami domowymi. MEN wycofa się z rozporządzenia?

Obowiązek spełnienia tej obietnicy przypadł nowej minister edukacji. Jej rozporządzenie wprowadziło od kwietnia 2024 roku nowe zasady w szkołach: nauczyciele w klasach 1-3 szkół podstawowych nie mogą zadawać prac praktyczno-technicznych i pisemnych, z wyjątkiem ćwiczeń związanych z tzw. małą motoryką. W klasach 4-8 zadania domowe mogą być zadawane, ale są nieobowiązkowe i nie podlegają ocenie. Jeśli uczeń wykona takie ćwiczenie, nauczyciel ma obowiązek przekazania informacji zwrotnej na temat jego pracy.

Jednak po roku obowiązywania nowych przepisów część środowiska nauczycielskiego negatywnie oceniło ruch Barbary Nowackiej. W sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty dla "Dziennika Gazety Prawnej" - które cytował PAP - aż 81,2 proc. ankietowanych dyrektorów opowiedziało się za przywróceniem obowiązkowych prac domowych. 89,1 proc. z nich stwierdziło, że wprowadzenie nowych regulacji negatywnie wpłynęło na przygotowanie uczniów do zajęć, a 69,3 proc. oceniło zmiany jako ograniczenie autonomii nauczycieli w doborze metod pracy dydaktycznej.

Wraca szkoła. Rozpoczęcie roku 2025/26 - co z pracami domowymi?

Sprawie przygląda się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w nadchodzących tygodniach ma otrzymać wyniki ewaluacji rozporządzenia, którym zlikwidowano prace domowe.

- Jeżeli będzie wymagana jakaś korekta, to my tę korektę zrobimy - deklarowała niedawno w Polsat News Barbara Nowacka. Jednocześnie posłanka wybrana z list KO oceniła, że "negatywnego efektu edukacyjnego na pierwszy rzut oka nie widać".

Kompleksową ewaluację zlecono Instytutowi Badań Edukacyjnych, jednostka ze szczególną uwagą podejdzie do wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Na sytuację wokół prac domowych wielokrotnie uwagę zwracał Związek Nauczycielstwa Polskiego. - Nauczyciele motywują uczniów, ale nie zawsze uczniowie chcą wykonywać dobrowolne zadania w domu. Są bardzo świadomi swojego nowego prawa i to egzekwują - oceniała jeszcze na początku kwietnia rzeczniczka prasowa ZNP.

Według związku zawodowego nauczyciele powinni mieć możliwość zadawania i oceniania prac domowych, co przywróciłoby im autonomię i mogłoby poprawić efekty kształcenia.

