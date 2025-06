Fundacja GROW Space przeprowadziła wówczas badanie - chciała sprawdzić, w jaki sposób szkoły regulują kwestie związane z posiadaniem telefonów komórkowych w placówkach oświatowych. Dane zebrano z 350 szkół: blisko 90 proc. regulowało w swoich statutach kwestie korzystania z telefonów komórkowych, a ponad 50 proc. wprowadziło zakaz korzystania z nich na terenie szkoły i w czasie zajęć.

Jednak - jak podkreślała wówczas fundacja - ten zakaz funkcjonuje głównie na papierze. Dyrektorów ograniczają przepisy oświatowe. Zgodnie z nimi regulować można jedynie wnoszenie i korzystanie z telefonów na terenie szkoły. Nie ma możliwości, aby szkoła całkowicie zakazała przynoszenia go ze sobą do placówki.

To ma się jednak zmienić.

Zakaz telefonów komórkowych w szkołach. MEN zapowiada zmiany

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Matusik-Lipiec w interpelacji do minister edukacji Barbary Nowackiej spytała o korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Czy MEN rozważa jakieś zmiany w tym obszarze i jakie działania dotyczące wpływu smartfonów na najmłodszych są planowane przez resort w 2025 roku?

Na pismo odpowiedziała wiceminister Katarzyna Lubnauer. Przyznała, że "przepisy prawa oświatowego pozostawiły szkołom swobodę w określaniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole, gdyż sprawy te powinny być uregulowane w zależności od typu i rodzaju szkoły, czy wieku uczniów".

I zapowiedziała: "Minister edukacji zamierza doprecyzować w ustawie zakres możliwych działań szkoły w określaniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zgodnie z ich potrzebami, poprzez dodanie przepisu, który wprost pozwoli na wprowadzanie zakazu ich używania na terenie szkoły i placówki (w stosunku do dotychczasowej możliwości ograniczenia ich używania)".

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce też przeprowadzić badania, jak szkoły regulują korzystanie z telefonów.

Do szkoły bez telefonu. Nauczyciele reagują

Marek Krukowski, dyrektor Prywatnych Szkół im. Królowej Jadwigi w Lublinie, mówił nam na początku roku, że wszyscy uczniowie przynoszą do placówki telefony, bo tego, jak wspomnieliśmy, zakazać nie wolno. Natomiast ci chodzący do podstawówki powinni go mieć cały czas w plecaku lub w szafce. Licealiści natomiast nie mogą używać telefonów tylko w trakcie lekcji. Na przerwach zakaz nie obowiązuje.

Jest to teoria, a w praktyce, jak słyszeliśmy, bywa różnie.

W Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu w uzgodnieniu w rodzicami do statutu wprowadzono zapis: uczeń powinien przestrzegać zakazu używania telefonu podczas zajęć odraz odkładać go przed lekcją w wyznaczonym do tego celu miejscu. - Były takie specjalne kieszonki, gdzie sami smartfony odkładali. Jednak na jednym ze spotkań w Kuratorium Oświaty powiedziano nam, że to niezgodne z prawem. Zmiany w przepisach są potrzebne - mówi Interii Katarzyna Szyszka, wicedyrektor placówki.

- Problem jest znaczący. Wielu uczniów cały czas korzysta z telefonów i trudno im wytrzymać bez nich przez 45 minut - dodaje. W jej ocenie jednak całkowity zakaz byłby bardzo trudny. - I powiem szczerze, nie wiem sama, jakie byłoby idealne rozwiązanie. Na pewno warto edukować, przede wszystkim o uzależnieniach - komentuje.

Zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Co na to rodzice? "Totalna bzdura"

A rodzice? Patrycja, mama dwóch córek w wieku szkolnym, mówi nam: - Sam zakaz używania telefonu na lekcji jest jak najbardziej w porządku. I tu zgadzam się, żeby dać nauczycielowi narzędzia do jego egzekwowania, chociaż chyba lepiej sprawdziłoby się wdrożenie telefonu jako narzędzia pracy - zauważa.

I sugeruje: - Zamiast lekcji odtwórczej, można robić quizy na telefonie, szukać informacji, uczyć wykorzystywania aplikacji, map przy geografii, atlasów biologicznych, wyszukiwania faktów historycznych, programowania, korzystania z AI, ze słowników, mamy pod ręką najlepszy komputer, zastępujący całe biblioteki, to robimy zwykłe zakazy i prowadzimy lekcje żywcem wyjęte z ubiegłego stulecia.

Jeśli chodzi o całkowity zakaz, jest przeciw. - Nie wiem, jak ministerstwo chce pogodzić zakaz noszenia telefonu do szkoły z możliwością korzystania z dziennika elektronicznego. A może wspomnę, że w tym dzienniku są wpisywane na bieżąco zmiany w planie lekcji, numery sal, sprawdziany i zadania domowe, ogłoszenia szkolne i korespondencja z nauczycielami. Według mnie zakaz noszenia telefonu to totalna bzdura - komentuje.

