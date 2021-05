Groziło mu nawet 15 lat więzienia za przetrzymywania migrantów na statku. Lider prawicowej włoskiej Ligi Matteo Salvini nie będzie miał jednak procesu.

Zarzuty Salviniemu postawiono za zdarzenie sprzed dwóch lat, gdy jako szef MSW opóźnił zejście uratowanych na morzu rozbitków ze statku na Sycylii.

Decyzję o tym, że nie zostanie wytoczony proces politykowi, bo nie doszło do przestępstwa, podjął w piątek sędzia w Katanii na wstępnym posiedzeniu.

Salviniemu za przetrzymywanie ludzi groziła kara do 15 lat więzienia.

Uwięzieni na statku

Sprawa dotyczy lipca 2019 roku, gdy przywódca Ligi jako minister spraw wewnętrznych i wicepremier nie zgodził się na zejście 131 migrantów ze statku włoskiej Straży Przybrzeżnej Gregoretti w sycylijskim porcie Augusta. Opuścili oni pokład po czterech dniach oczekiwania.

Ówczesny minister wyraził zgodę na wypuszczenie migrantów z jednostki dopiero, gdy pięć krajów członkowskich UE - Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia i Luksemburg - wyraziło gotowość ich przyjęcia.

W kilku takich sprawach, toczących się obecnie przed włoskimi sądami, Salvini argumentuje, że nie wpuszczając statków z migrantami do portów bronił interesów kraju i jego granic.

Reagował sąd

W kwietniu 2021 r. sędzia z Palermo postanowił oskarżyć Salviniego o to, że nie zgodził się on, by w sierpniu 2019 roku hiszpański statek organizacji pozarządowej Open Arms zawinął do portu na Lampedusie i by 147 uratowanych na morzu migrantów zeszło na ląd.

Przez trzy tygodnie jednostka stała u wejścia do portu na wyspie, czekając na zgodę na wpłynięcie. Na pokładzie z powodu upału panowały fatalne warunki sanitarne. Impas odblokował sąd w Agrigento, nakazując natychmiastowe zawinięcie statku do portu i wypuszczenie ludzi na ląd z powodu, jak podkreślono, ich bardzo złego stanu fizycznego i psychicznego.

Proces rozpocznie się we wrześniu; Salviniemu grozi 15 lat więzienia.

