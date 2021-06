Dziennikarka powiedziała, że celem ataków typu DDoS były systemy zapewniające prowadzenie telekonferencji.

Później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że doszło do ataków DDoS i dodał, że "na razie nie wiadomo, skąd" one pochodziły.



Podczas niemal czterogodzinnego maratonu pytań i odpowiedzi wielokrotnie pojawiały się problemy z łącznością przy próbie połączenia się z osobami zwracającymi się do prezydenta Rosji.

Putin znajdował się w studiu telewizyjnym, w którym odpowiadał na pytania nadesłane przez Rosjan, w tym nagrane wcześniej w formie wideo, nadesłane SMS-em i przekazane telefonicznie.

W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, "spotkanie Władimira Putina z obywatelami zostało przygotowane jako profesjonalny produkt propagandowy". - Prezydent Rosji realizował typowe dla Kremla linie oddziaływania na opinię publiczną - prezentował Zachód jako podmiot agresywny, utrzymywał w społeczeństwie poczucie zewnętrznego zagrożenia, a także promował wizję wielkiej Rosji, która osiąga sukcesy - powiedział .



- Władimir Putin wykorzystał także okazję do manipulowania obrazem własnych agresywnych wobec innych państw działań. Putin po raz kolejny wystąpił jako dobroczyńca, gospodarz i obrońca narodu, odpowiadający bezpośrednio na prośby i postulaty Rosjan" - podkreślił Żaryn.



Zwrócił też uwagę, że choć spotkanie Putina to propagandowe wydarzenie, to "jednak mimo tego nie udało się wyciąć pytań, które zdradzają prawdziwe lęki rosyjskiego społeczeństwa". - Część poruszanych spraw wskazywała na poważne zaniepokojenie społeczeństwa rosyjskiego sytuacją w Rosji. To nie dziwi - sytuacja zdrowotna, ekonomiczna jak i społeczna w Rosji staje się coraz poważniejsza - zauważył.



- Coraz częściej staje się jasne, że rosyjska administracja nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, o czym świadczy dobitnie sytuacja związana z epidemią COVID-19 - dodał rzecznik. - System szczepień w Rosji okazuje się niewydolny, liczba przypadków COVID paraliżuje możliwości opieki medycznej. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z niewydolności administracji w tym zakresie - zaznaczył Żaryn.





Według rzecznika podobnie jest z sytuacją ekonomiczną. - Choć Rosja wciąż znajduje ogromne pieniądze np. na budżet wojskowy, sytuacja ekonomiczna rodzin, a nawet hołubionych przez władze kombatantów, żołnierzy czy funkcjonariuszy bezpieki, jest coraz poważniejsza. Fatalnie rysuje się przyszłość młodych Rosjan, którzy w kraju widzą coraz mniej możliwości rozwoju i życia na zadowalającym poziomie - powiedział rzecznik koordynatora ds. służb specjalnych.



- Jak dowiodły pytania zadawane w czasie konferencji niektóre regiony Rosji mają problemy nawet z dostępem do podstawowej infrastruktury i surowców energetycznych. Rosja, jeden z największych producentów gazu, używający gazu do polityki imperialnej, nie jest w stanie zapewnić dostępu Rosjanom do tego surowca. To pokazuję skalę upadku rosyjskiej polityki - stwierdził Żaryn.



W jego ocenie, z tej perspektywy środowe "show" rosyjskiego prezydenta to "nieudolna próba maskowania niewydolności rosyjskiego państwa". - Władimir Putin agresją wobec Zachodu chce zatuszować problemy społeczne - podkreślił. - Katastrofalna sytuacja ekonomiczna i społeczna w Rosji to jednak nie wina zepsutego Zachodu i wrogiej postawy NATO, to wina skorumpowanej administracji, zepsutej elity Kremla, działań drenujących rosyjskie społeczeństwo i gospodarkę po to, by realizować postulaty i projekty ważne dla Moskwy, które zwykłym Rosjanom nie przynoszą żadnych korzyści - dodał.



- Dziś po raz kolejny propaganda rosyjska udowadnia, że elity Kremla nie mają dla zwykłych Rosjan żadnej realnej oferty zapewniającej godne warunki życia. Rosjanie widzą to coraz lepiej, więc w najbliższym czasie należy się spodziewać wzrostu agresywności propagandy Kremla przeciwko Zachodowi. Jednak sprawa jest oczywista - władze rosyjskie zamiast produkcją propagandy powinny się raczej skupić na rozwiązywaniu problemów rosyjskiego społeczeństwa