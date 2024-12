Wstrząs w kopalni Marcel. Trzech górników poszkodowanych

Do wysokoenergetycznego wstrząsu doszło w śląskiej kopalni Marcel w Radlinie . Zdarzenie miało miejsce w piątek około godziny 22:00.

Wstrząs w kopalni Marcel. Kolejny groźny incydent

Według rzeczniczki do zdarzenia doszło na głębokości 800 metrów, podczas prowadzenia eksploatacji ściany - około 25 metrów przed frontem jej środkowej części.

To kolejny w ostatnich dniach wstrząs w kopalni Polskiej Grupy Górniczej. W środę w nocy doszło do wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Wówczas 11 górników trafiło do szpitala, jednak ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.